Илон Маск присоединился к иску против указа Трампа

Ранее сообщалось, что американские корпорации Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, Airbnb, Netflix намерены поддержать иск против указа по иммиграции.
Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
Миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.
Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах
Министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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