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07. 02. 2017

Илон Маск присоединился к иску против указа Трампа

 
Основатель компании SpaceX Илон Маск присоединился к судебному иску ряда американских корпораций против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что американские корпорации Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, Airbnb, Netflix намерены поддержать иск против указа по иммиграции.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи государств c преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Миграционный указ вызвал масштабные протесты в США.

Трамп недоволен приостановлением указа о мигрантах

Министерство внутренней безопасности США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа, после того как его заблокировал федеральный судья в Сиэтле.

Источник: korrespondent.net

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