Трамп заверил в поддержке Украины – Тимошенко

Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, и заверил в поддержке со своей стороны. Об этом заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

"Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – сказала она, комментируя своею поездке в США.

По словам Тимошенко, через несколько дней будет заявление официального представителя США в ООН, что с РФ не будут сняты санкции, пока Украине не будет возвращен Крым.

"Даже речь идет не о том, что происходит на Донбассе, а даже глубже, что санкции не будут сняты, пока Украине не будет возвращен Крым", – подчеркнула лидер Батькивщины.

Политик отметила, что на встречах с представителями американской правящей элиты делегация партии обращалась с предложением усилить санкции в отношении России. "Потому что если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление", – пояснила Тимошенко.

"Мы просили, наконец, выполнить те гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы это не было просто одностороннее убийство, чтобы у нас была возможность создать современную боеспособную армию", – сообщила политик.



Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 февраля Тимошенко встретилась с Трампом во время молитвенного завтрака в Вашингтоне. В Белом доме факт короткого разговора подтвердили.

Источник: korrespondent.net