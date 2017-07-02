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07. 02. 2017

Парламент Израиля утвердил закон о легализации поселений

Парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях, сообщает Reuters.

За закон в окончательном чтении из 120 депутатов проголосовали 60, 52 депутата проголосовали против.

Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.

Напомним, Совет Безопасности ООН в декабре 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Принятие документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа.

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Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН, однако Израиль в этот раз отказался выполнять требование Совбеза.

Источник: korrespondent.net

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