Парламент Израиля утвердил закон о легализации поселений

Парламент Израиля принял законопроект, который позволит легализовать строительство еврейских поселений на палестинских территориях, сообщает Reuters.
За закон в окончательном чтении из 120 депутатов проголосовали 60, 52 депутата проголосовали против.
Ожидается, что данный законопроект может подвергнуться проверке со стороны Высшего суда справедливости.
Напомним, Совет Безопасности ООН в декабре 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".
Принятие документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа.
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Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН, однако Израиль в этот раз отказался выполнять требование Совбеза.
Источник: korrespondent.net
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