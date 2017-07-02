Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 05:03
-12°C
Завтра -11°C
-12°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
07. 02. 2017

Климкин: Разговор Порошенко и Трампа был классным

Телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа был "классным". Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По его словам, во время телефонного разговора Порошенко и Трампа была хорошая атмосфера.

Климкин уточнил, что не может разглашать деталей, однако, содержательность самого разговора и проинформированность Трампа о ситуации на Донбассе служат хорошими признаками.

"Во-первых, этот разговор был классным по атмосфере. Во-вторых, это содержательность этого разговора. Президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе и вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы… Глубина этих вопросов и желание разобраться в том, что происходит для меня были очень хорошими признаками", – уточнил министр.

Трамп пообещал помочь восстановить мир в Украине

Напомним, 5 февраля Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту президента Украины в США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.