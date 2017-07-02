Климкин: Разговор Порошенко и Трампа был классным

Телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа был "классным". Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По его словам, во время телефонного разговора Порошенко и Трампа была хорошая атмосфера.

Климкин уточнил, что не может разглашать деталей, однако, содержательность самого разговора и проинформированность Трампа о ситуации на Донбассе служат хорошими признаками.

"Во-первых, этот разговор был классным по атмосфере. Во-вторых, это содержательность этого разговора. Президент США был проинформирован о том, что происходит, в том числе и вокруг Авдеевки, но он задавал очень четкие вопросы… Глубина этих вопросов и желание разобраться в том, что происходит для меня были очень хорошими признаками", – уточнил министр.



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Напомним, 5 февраля Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту президента Украины в США.

Источник: korrespondent.net