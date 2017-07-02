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07. 02. 2017

Трамп сравнил состояние ВМС США с периодом Первой мировой войны

 
Состояние ВМС США опустились до такого же низкого уровня, что и в Первую мировую войну. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида, сообщает Белый дом.
 
"Наши ВМС находятся почти на таком же низком уровне, как и в Первую мировую войну. Это было очень давно. Такого больше не произойдет", – сказал он. 
 
"Мы примем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих оборудованием, ресурсами, а также проведем подготовку, чтобы они смогли выполнять свою работу", – добавил Трамп.

Трамп призвал Маккейна не пытаться развязать мировую войну
 
Напомним, ранее Трамп подписал указ о "великой перестройке" американских вооруженных сил.

Источник: korrespondent.net

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