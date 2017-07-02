Трамп: США не знают, кто контролирует ДНР и ЛНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что о происходящем на Донбассе имеется слишком мало информации, в реальной ситуации ему еще предстоит разобраться.
"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал он в понедельник, 6 февраля, в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
При этом в ответ на слова ведущего о том, что ситуация на Донбассе обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил" американский президент заявил, что в США не знают точно, контролируются ли Россией сепаратисты, или нет, но обещал, что узнают.
"Мы не знаем, контролируются ли они", – заявил Трамп, выразив мнение, что силы ДНР и ЛНР могут быть и "неподконтрольными". "Такое тоже случается, мы это выясним", – подчеркнул президент США.
Напомним, 5 февраля Петр Порошенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов по ситуации на Донбассе, дальнейшему сотрудничеству государств и предстоящему визиту президента Украины в США.
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Белый дом по итогам телефонной беседы сообщал, что Трамп намерен работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы.
Источник: korrespondent.net
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