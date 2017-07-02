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07. 02. 2017

Назвавший Путина "убийцей" журналист пообещал извиниться к 2023 году

 
Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли ответил на предложение Кремля принести извинения президенту России Владимиру Путину, которого журналист во время интервью с главой США Дональдом Трампом назвал "убийцей", сообщает The Hollywood Reporter.
 
"Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время. Сможете проверить году эдак в 2023", – заявил О'Райли.
 
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми и оскорбительными высказывания О'Райли о Путине. 
 
"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", – сказал тогда представитель Кремля.

Трамп провел телефонные переговоры с Путиным
 
Во время интервью с Трампом журналист расспрашивал президента США о его отношении к российскому коллеге. Трамп ответил, что уважает Путина. Ведущий возразил президенту США, назвав президента России "убийцей".

Источник: korrespondent.net

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