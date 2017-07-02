Итоги 06.02: "Зрада" Качиньского, снегопад в Киеве

В Авдеевке восстановили водоснабжение

Во всех домах Авдеевки, которая всю прошлую неделю подвергалась обстрелам, вновь появилась вода и электричество, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки.

Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Также спасатели ремонтируют поврежденные здания.

Минобороны начало испытания беспилотника Лелека-100

На аэродроме под Черниговом проходят испытания нового украинского беспилотного летательного аппарата Лелека-100.

Военные утверждают, что БПЛА Лелека-100 имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.

Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС с Бандерой

Прославление Степана Бандеры в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз. Об этом заявил глава правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский.

По его словам, об этом он сказал и президенту Петру Порошенко.

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине не существует никакого культа Степана Бандеры.

Он отметил, что такие высказывания польского политика свидетельствуют о его пренебрежении к Украине.

СБУ опубликовала переговоры главы ЛНР о сбитом Ил-76

Следователями СБУ получены доказательства того, что глава ЛНР Игорь Плотницкий был в числе непосредственных организаторов террористического акта. В деле также фигурируют заместитель батальона Заря Патрушев и командир Витязя Гуреев, сообщает пресс-служба СБУ.

Утверждается, что с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывающие авиационное сообщение аэропорту Луганска.

ОАЭ внезапно накрыло снегом

В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. В долине высочайшей горной вершины страны – Джебель Джейс – температура воздуха снизилась до -2С, а снежный покров достиг 10 сантиметров. По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.

Снег парализовал движение в Киеве

В столице утром из-за снегопада образовались 10-бальнные пробки. Из-за сложных погодных условий произошли десятки ДТП.С 6.00 в Киев был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Общественный транспорт был переведен на спецрежим. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян-водителей не выезжать в город без необходимости.

Генпрокуратура РФ отказывала Украине в задержании Януковича

Российская Генпрокуратура отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным. Об этом заявил представитель российского ведомства Александр Куренной.

Тем временем защита Януковича решила подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде. Речь идет о решении Печерского районного суда относительно заочного расследования.

Источник: korrespondent.net