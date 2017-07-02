Итоги 06.02: "Зрада" Качиньского, снегопад в Киеве

В Авдеевке восстановили водоснабжение
Во всех домах Авдеевки, которая всю прошлую неделю подвергалась обстрелам, вновь появилась вода и электричество, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Также к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки.
Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов. Также спасатели ремонтируют поврежденные здания.
Минобороны начало испытания беспилотника Лелека-100
На аэродроме под Черниговом проходят испытания нового украинского беспилотного летательного аппарата Лелека-100.
Военные утверждают, что БПЛА Лелека-100 имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задание по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.
Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС с Бандерой
Прославление Степана Бандеры в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз. Об этом заявил глава правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский.
По его словам, об этом он сказал и президенту Петру Порошенко.
"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.
СБУ опубликовала переговоры главы ЛНР о сбитом Ил-76
Следователями СБУ получены доказательства того, что глава ЛНР Игорь Плотницкий был в числе непосредственных организаторов террористического акта. В деле также фигурируют заместитель батальона Заря Патрушев и командир Витязя Гуреев, сообщает пресс-служба СБУ.
Утверждается, что с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывающие авиационное сообщение аэропорту Луганска.
ОАЭ внезапно накрыло снегом
В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. В долине высочайшей горной вершины страны – Джебель Джейс – температура воздуха снизилась до -2С, а снежный покров достиг 10 сантиметров. По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.
Снег парализовал движение в Киеве
В столице утром из-за снегопада образовались 10-бальнные пробки. Из-за сложных погодных условий произошли десятки ДТП.С 6.00 в Киев был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Общественный транспорт был переведен на спецрежим. Мэр Виталий Кличко призвал киевлян-водителей не выезжать в город без необходимости.
Генпрокуратура РФ отказывала Украине в задержании Януковича
Российская Генпрокуратура отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным. Об этом заявил представитель российского ведомства Александр Куренной.
Тем временем защита Януковича решила подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде. Речь идет о решении Печерского районного суда относительно заочного расследования.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-