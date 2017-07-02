Amnesty сообщила о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском

По данным международной правозащитной организации Amnesty International (AI), в сирийской военной тюрьме Сайедная неподалеку от Дамаска в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных. Как говорится в докладе AI, обнародованном в Берлине, с 2011 по 2015 годы режимом президента Башара Асада там были казнены от 5 000 до 13 000 пленников, по большей части, гражданских лиц.
"К этому надо добавить еще тысячи умерших от пыток и бесчеловечных условий содержания", - заявил генеральный секретарь отделения Amnesty International в Германии Маркус Беко. Подобные массовые систематичные нарушения прав человека он назвал расценивает как преступление против человечности.
Доклад базируется на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов. По данным правозащитников, смертные приговоры выносились военным трибуналом в течение нескольких минут, а признания заключенных, как правило, выбивались при помощи пыток.
AI обратилась к ООН с призывом расследовать сообщения о массовых казнях в Сирии.
Источник: korrespondent.net
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