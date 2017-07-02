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07. 02. 2017

Трамп уверен, что нравится Обаме

Президент США Дональд Трамп считает, что нравится бывшему лидеру страны Бараку Обаме. Сам Трамп, в свою очередь, тоже хорошо к нему относится, сообщает телеканал Fox News.

"Мы ладим. Не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь. Он мне нравится, потому что я чувствую это", – рассказал Трамп в интервью телеканалу.

Тем не менее, Трамп признал, что ранее он и Обама "говорили друг о друге ужасные вещи". "Политика – удивительная вещь", – подытожил он.

Ранее Обама заявлял, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах.

Напомним, Обама поддержал протесты против миграционного указа Трампа и выступает против дискриминации из-за веры или религии людей.

Источник: korrespondent.net

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