Штаб АТО: Украинские позиции обстреляли 78 раз

За минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения. В результате ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebok утром во вторник, 7 февраля.
Согласно сообщению, украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-мм артиллерии, танков, 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.
На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров боевиков обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединский, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122-мм артиллерия боевиков. Минометы и гранатометы "работали" по Желтому и Крымскому. По Новозвановке производил обстрелы танк.
В свою очередь в ДНР заявляют, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки – огонь вели около шести часов.
Отметим, в Евросоюзе обеспокоены ситуацией на востоке Украины, но будут поддерживать страну и дальше.
Источник: korrespondent.net
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