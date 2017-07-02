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07. 02. 2017

Стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете

Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета. Шелиа Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной.

Подросток выглядел так, "как будто она прошла через кромешный ад", рассказала стюардесса NBC, а мужчина не позволил ей поговорить с девочкой. Тогда Федрик незаметно подала знак, чтобы девочка шла в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Оказалось, что подросток стал жертвой торговцев людьми. Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Инцидент, произошедший в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, был обнародован в СМИ на этой неделе, в то время как благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

На сайте Airline Ambassadors говорится, что жертвы могут казаться испуганными рядом с людьми в униформе, не знать конечной цели путешествия. Они также могут отвечать заготовленными фразами и быть одетыми неподобающе для места прибытия.

Злоумышленники могут пытаться отвечать на вопросы вместо своих жертв, а также не знать их личных данных. Сейчас спасенная девочка уже учится в колледже и по-прежнему поддерживает связь со стюардессой, сообщает 10News.

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Источник: korrespondent.net

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