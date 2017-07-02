В Германии приняли новые меры борьбы с терроризмом

Лидеры партий, входящих в правящую в Германии большую коалицию, согласовали план укрепления безопасности в стране, разработанный министерствами внутренних дел и юстиции ФРГ после берлинского теракта.
Антитеррористические меры обсуждались на встрече главы Христанско-демократического союза, канцлера Ангелы Меркель с руководителями Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партии Германии Зигмаром Габриэлем.
На встрече присутствовали также другие представители федерального и баварского правительств.
Правящая коалиция должна была в ходе мюнхенской встречи разработать единую концепцию безопасности в преддверии совместного заседания с руководителями федеральных земель 9 февраля. Встреча в Мюнхене длилась два часа и завершилась без заявлений для прессы.
По информации источников в правительственных кругах, правящая коалиция договорилась, в частности, об упрощении процедуры наблюдения за потенциальными нарушителями, расширения возможности их ареста с последующей высылкой из Германии, а также о федеральной программе борьбы с исламским экстремизмом.
Кроме того, власти намерены активнее решать проблему высылки мигрантов, получивших отказ в убежище в ФРГ. Об этом сообщила сама Меркель еще до начала встречи в Мюнхене. По ее словам, количество решений по ходатайствам об убежище растет и 40% соискателей получают отказы.
Ранее в Германии был вынесен приговор по делу о первом в стране нападении на человека, спланированном экстремистской группировкой "Исламское государство".
Источник: korrespondent.net
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