У Трампа выпустили список "замалчиваемых" терактов

Белый дом опубликовал список терактов, которые, по его мнению, замалчивают СМИ. В список попали как малоизвестные события, так и нападения, которые вошли в число главных мировых новостей последних лет.
Аналитики Белого дома включили в перечень 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них есть случаи, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.
Также упоминаются теракты, которые активно освещались в прессе, например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.
Некоторые события из списка входили в число наиболее широко освещавшихся мировых новостей. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также попытка теракта в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся рядом американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.
Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек. Также в перечень попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибли 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".
Источник: korrespondent.net
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