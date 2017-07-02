США могут ввести новые санкции против РФ из-за Авдеевки

Против России могут быть введены новые санкции из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе и обострения ситуации в Авдеевке. В Конгресс США подана новая резолюцию, написанная четырьмя республиканцами.

Это члены Конгресса Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик, Сандер Левин и Марси Каптур. Часть текста проекта резолюции появилась на страничке посольства Украины в США в Facebook.

В этом документе республиканцы обвиняют Россию в эскалации конфликта на Донбассе.

"Использование систем Град, ракетных систем, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов 120 и 82 мм запрещено Минскими соглашениями. Это нарушение гарантирует усиление целевых экономических санкций против Российской Федерации, пока она не будет полностью выполнять международные обязательства. Все скрытые и открытые российские силы и средства должны быть выведены из Украины, включая отказ от любых территориальных притязаний на Крымский полуостров", – говорится в проекте резолюции.

При этом в проекте резолюции содержится призыв к введению новых антироссийских санкций. Авторы настаивают, что его должна озвучить Палата представителей США.

"Заявить, что продолжение незаконной российской агрессии против Украины может стать основанием для введения против Российской Федерации дополнительных, более жёстких санкций", – говорится в документе.

Кроме того, по замыслу авторов инициативы, палата представителей должна потребовать от властей США военной помощи для Украины.

"Обратиться к правительству США и правительствам других стран–членов НАТО с призывом активнее оказывать Украине военную помощь для борьбы с российской агрессией, – отмечается в проекте резолюции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил выделение $350 млн для Украины. Эти деньги предназначены для предоставления помощи в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы призвали Дональда Трампа усилить поддержку Украины.

Источник: korrespondent.net