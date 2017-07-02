Жительница Мукачево выиграла суд из-за ямы на дороге

Жительница Мукачево Елена Цива отсудила у Укравтодора 13 тысяч гривен за сломанный автомобиль. Авто женщина повредила в выбоине на дороге, сообщает ТСН.

По словам Цивы, выбоина была залита дождем и не видна. После попадания в яму у автомобиля разорвались две покрышки и погнулись диски. На место водитель вызвала полицию и составила акт о происшествии. А когда страховая компания отказалась покрывать ущерб – пошла в суд, где неожиданно для себя самой выиграла дело.

В свою очередь юристы говорят, что судебные иски против Укравтодора могут стать действенным инструментом борьбы украинцев за лучшие дороги. Для обращения в суд автовладельцам советуют вызвать полицию, составлять акт о происшествии, снять на фото состояние дороги и машины. И если экспертиза докажет причинно-следственную связь повреждения машины с состоянием дорог – судебные перспективы будут вполне реальные.

Напомним, Правительство выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны в 2017 году более 35 миллиардов гривен.

Источник: korrespondent.net