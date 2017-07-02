Сегодня основным трендом украинского гостиничного рынка стала переориентация структуры туристического спроса в пользу клиентов с высокими требованиями к сервису, а также на представителей бизнес-сегмента. Это явилось следствием стабилизации экономико-политической ситуации и восстановления деловой активности в Украине. По данным Государственной службы статистики, в стране функционирует 4341 объект коллективного размещения, из которых 2478 – отели. Однако только 10% или 243 учреждения прошли процедуру обязательной категоризации. Так, лишь 64 отеля получили свидетельства об установлении категории «4 звезды», которую традиционно предпочитают статусные путешественники. А, значит, такая классификация перестала носить в Украине условный характер и стала играть важную роль в развитии отеля, его операционных показателях и перспективах.

Гостиничный комплекс под Киевом «Козацький Стан», фасад которого с 1 февраля 2017 года украшают четыре звезды, готов предложить своим гостям сервис на уровне международных стандартов.

Cмотрите фотогалерею: «Козацький Стан» зажег новую звезду

Location, Location, Location

Местоположение «Козацького Стана» – один из лучших его козырей. Бизнес-клиенты ценят близость международного аэропорта «Борисполь», находящегося всего в 15 минутах езды. Отель расположен на 18 км крупнейшей транспортной магистрали – Бориспольском шоссе, а потому привлекателен для туристов, путешествующих на автомобилях. Для них ключевые ценности – удобный подъезд, заправка для электромобилей и большая охраняемая парковка, где видеонаблюдение ведется круглые сутки. А для тех, кто хочет отдохнуть от вождения – тут предоставляется бесплатный трансфер. Расположение комплекса – уникально, ведь он одновременно находится в черте города – всего в 600 метрах от Харьковской площади и станции метро «Бориспольская», но в то же время окружен сосновым бором, где воздух звенит от чистоты и слышно пение птиц. Такое сочетание высоких рекреационных возможностей и развитой городской инфраструктуры – мечта каждого жителя современного мегаполиса. Неслучайно, сюда так любят приезжать киевляне, чтобы на выходных и в праздники отдохнуть на природе и наладиться премиальным комфортом.

Лучший номер для каждого

Профессиональный персонал, как и положено заботливому хозяину, готов предоставить гостю вариант проживания, полностью соответствующий его представлению о комфорте и роскоши. Номерной фонд, включающий в себя 58 номеров, позволяет каждому гостю выбрать свой вариант размещений – от стандартного делового номера со спальней и рабочей зоной, до охотничьего и гостевого домика, стилизованного под украинскую хату. В номере любой категории имеется полный набор сервисов, без которых качественный отдых невозможен – высокоскоростной WI-FI, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, сейф, а также обслуживание в номерах. Особая гордость комплекса – СПА-домик с открытой террасой, двумя саунами, тремя номерами повышенной комфортности, бассейном и джакузи. Всего саунами оснащены четыре гостевых домика. Гости могут насладиться профессиональным массажем и различными процедурами талассотерапии с использованием лечебных грязей морских солей и водорослей. А в это время внимательные аниматоры позаботятся о самых юных постояльцах, для которых оборудована специальная игровая комната и детская площадка.

Cмотрите фотогалерею: «Козацький Стан» зажег новую звезду

Бизнес, как отдых

Уникальная инфраструктура «Козацького Стана» гарантирует успешность проведения любого корпоративного мероприятия. Три многофункциональных конференц-зала, площадью от 50 до 242 кв. метров, а также две просторные переговорные комнаты с современным дизайном оснащены всей необходимой аудио- и видеотехникой – беспроводным интернетом, плазменными панелями, радиомикрофонами, проекторами и другим мультимедийным оборудованием, необходимым для успешного проведения бизнес–ивентов различных форматов. Не может обойтись отличный конференц-зал под Киевом и без вкусных кофе-брейков, а также комплексных обедов и ужинов. Расслабиться и восстановить физические и душевные силы гости могут не только в современном спортивном зале или на бесплатным бильярде. Отпраздновать успех или торжественное событие приятно в уютном ресторане «Литораль» с живой музыкой, на наполненной светом летней террасе «Куринь» или теплой панорамной террасе конференц-зала, а также возле традиционной печи на террасе «Панской хаты». Команда ресторана во главе с шеф-поваром угодит каждому – авторский подход к украинской и европейской кухням рождает настоящие кулинарные шедевры. Поэтому нет смысла искать другие рестораны по Бориспольской трассе – с первой минуты пребывания в «Козацьком Стане» гости ощущают искреннее гостеприимство, рождающее желание возвращаться сюда снова и снова.

«Приятно понимать, что наш труд замечен, что мы двигаемся в правильном направлении, – говорит директор гостиничного комплекса «Козацький стан» Галина Свидрук. – Благодаря профессиональной работе всего персонала нам удалось обеспечить безупречное качество сервиса и создать атмосферу уюта!»

Наталья Кирьянова

Источник: korrespondent.net