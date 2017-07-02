В Чехии требуют упростить трудоустройство для украинцев

Чешские работодатели Чехии обратились к правительству страны с просьбой разрешить временный набор украинских претендентов на работу в связи с нехваткой рабочих рук. Об этом пишет издание Novinky.

"Правительственный проект о легальном приеме на работу украинцев на практике не работает. В прошлом году квоты были исчерпаны до июня, а оформление рабочей карты для одного заявителя занимает до шести месяцев", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день чешские компании предлагают 140 тысяч вакансий, а в рамках нынешнего так называемого "режима Украина" ежегодно устанавливается квота лишь на 3800 работников.

"Мы призываем правительство страны в срочном порядке принять предложение по увеличению штата в министерствах иностранных дел и внутренних дел для ускорения обработки большего количества запросов о трудовых картах, и помочь компаниям обеспечить недостающим кадровым ресурсам для обеспечения производства и услуг", – чешского Союза предпринимателей.

В свою очередь профсоюзы протестуют против такой инициативы и считают, что бизнес просто хочет сэкономить, получив более дешевую рабочую силу.

"Часто при поиске профессиональных рабочих профессий сталкиваешься с зарплатой около 12 тысяч крон ($475). За эти деньги чех проживет с трудом. И совершенно ясно, что вряд ли он согласиться на такие условия. Если через месяц место не занято, то компания может нанять иностранного работника", – заявил председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стредула.

Тем временем чешский МИД в феврале увеличил ежемесячную квоту на прием заявок на получение разрешений на работу для украинцев с 320 до 400. Если правительство увеличит увеличение штата в генеральном консульстве во Львове, то квота поднимается до 800 человек.

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Источник: korrespondent.net