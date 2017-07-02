Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 12:40
-12°C
Завтра -11°C
-12°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
07. 02. 2017

В шести областях Украины зафиксирована чума свиней

В шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во вторник, 7 февраля.

Так, случаи АЧС были зарегистрированы в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) с 4 по 6 февраля был установлен диагноз африканской чумы свиней", – говорится в сообщении.

Очаги заражения зафиксированы в г. Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Выщеольчедаив и Муровани Курыливцы (Винницкая область), с. Чутово (Полтавская область), с. Большие Приходы (Харьковская область).

Кроме того, вирус АЧС был обнаружен у двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в с. Грузское Кировоградской области.

Ранее Беларусь ввела запрет на поставку свинины из Донецкой области из-за АЧС.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.