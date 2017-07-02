В шести областях Украины зафиксирована чума свиней

В шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во вторник, 7 февраля.
Так, случаи АЧС были зарегистрированы в Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) с 4 по 6 февраля был установлен диагноз африканской чумы свиней", – говорится в сообщении.
Очаги заражения зафиксированы в г. Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Выщеольчедаив и Муровани Курыливцы (Винницкая область), с. Чутово (Полтавская область), с. Большие Приходы (Харьковская область).
Кроме того, вирус АЧС был обнаружен у двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в с. Грузское Кировоградской области.
Ранее Беларусь ввела запрет на поставку свинины из Донецкой области из-за АЧС.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-