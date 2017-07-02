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07. 02. 2017

Блокада Донбасса: выложили видео стычки с полицией

После конфликта на блокпосту в Бахмуте Донецкой области нардеп Семен Семенченко обвинил силовиков в применении силы и выложил видео конфликта.
 
"Это 3 минутное видео кратко показывает все беззаконие, цинизм и жестокость действий коррумпированной спайки бизнесменов на крови и власти предавшей свой народ. Это все, что успели сделать ребята за ночь", - пишет он в комментарии.
 
 
 
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин считает, что блокада происходит с нарушениями, а участников акции назвал  "регулировщиками с дрынами и в балаклавах".
 

Источник: korrespondent.net

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