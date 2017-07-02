В Приднестровье отказались от особого статуса

Новоизбранный президент самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение о переговорах по предоставлению региону особого статуса внутри Молдовы. Об этом Об этом он заявил по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Куртцом, сообщает Укринформ.

Как заявил Красносельский, он не собирается менять курс непризнанной республики на присоединение к России. Лидер непризнанной республики отметил, что свое решение по поводу независимости и направленности на Россию регион принял на референдуме в 2006 году.

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о желании вывести иностранные войска с территории Приднестровья.

Додон: Вопрос Приднестровья нужно решать на референдуме

Источник: korrespondent.net