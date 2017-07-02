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07. 02. 2017

В Дели у нобелевского лауреата украли сертификат премии

Копия нобелевской медали и сертификат о присуждении премии были украдены из дома индийского правозащитника и нобелевского лауреата Кайлаша Сатьяртхи в столице Индии Дели. Как сообщил сам Сатьяртхи, который сейчас находится за границей, кража произошла во вторник утром, когда в доме никого не было.

"Замок в двери моего дома был взломан, были украдены мой сертификат и копия медали, а также кое-какие другие вещи. Мы все еще проверяем, что пропало из дома", - рассказал активист.

По информации индийских СМИ, воры также вынесли из дома драгоценности и электронику.

В 2014 году Кайлаш Сатьяртхи стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Награда была присуждена за борьбу против похищений и эксплуатации детей в Индии.

63-летний правозащитник является основателем организации Bachpan Bachao Andolan (движение "Спасем детство"), которая борется против рабства и нарушения прав детей. Организации удалось защитить и освободить от тяжелых условий труда несколько десятков тысяч детей.

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Источник: korrespondent.net

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