Адвокаты Бандеры. Скандалы с Институтом нацпамяти

После Революции Достоинства Институт национальной памяти возглавил бывший директор архива СБУ Владимир Вятрович.

С тех пор институт стал главным локомотивом борьбы за декоммунизацию и украинизацию в стране.

Владимир Вятрович, как руководитель института старается комментировать все громкие политические скандалы в стране и предлагает новые инициативы, вызывающие споры в обществе.

Последняя из них – отмена некоторых праздников.

В итоге теперь Институт нацпамяти предлагают закрыть, а самого Вятровича уволить.

Корреспондент.net собрал самые громкие события последних лет вокруг института.

Декоммунизация

Институт Нацпамяти был автором пакета из четырёх законов: «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов» и «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов».

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла данный пакет.

В Институте отчитались, что по состоянию на декабрь 2016 года в Украине декомунизували 51 493 улиц и 987 городов и сел, были демонтированы 1320 памятников Ленину и еще 1069 памятников представителей тоталитарного режима.

"Реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла к масштабному общественному обсуждению украинское общество", - заявил Вятрович.

За уходящий год, Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).

Вятрович активно поддерживал все самые скандальные переименования в стране, например, Горышни Плавни.

Жителям городов, название которых сменили в процессе декоммунизации, нужно просто дать время для адаптации, в противном случае сам процесс не будет иметь никакого смысла, отмечал директор Института национальной памяти.

"Если вы поедете на Майдан в Киеве и спросите, где находится площадь Октябрьской революции, то никто вам и не ответит. А более актуальный пример - это город Ильичевск (Черноморск), которое буквально еще прошлым летом боролись за то, чтобы оставить название", - заявил Вятрович.

По его мнению, подобная ситуация будет и в Горишних Плавнях, тем более, что город имеет приличный туристический потенциал.

"Местная власть продолжает бороться и подстрекать местных жителей разговорами, что они будут через суды оспаривать и возвращать прежнее название или придумывать новое, но на самом деле это уже невозможно", - считает Вятрович.

Проспект Бандеры

Украинский институт национальной памяти констатирует присвоение имени Степана Бандеры 34 объектам топонимики из 51,5 тысячи, переименованных в рамках декоммунизации.

Вятрович также отмечает, что за время декоммунизации было демонтировано 1320 памятников "вождю пролетариата" и установлено 4 памятника лидеру ОУН (все на Западной Украине и все без участия органов государственной власти, усилиями общественности и местного самоуправления).

По мнению Вятровича, "попытки творить "культ Бандеры" по канонам "культа Ленина" вредны как для понимания его месте и роли в нашей истории, так и для адекватного почитания.

Но еще более вредными являются попытки выдумать этот культ и представлять декоммунизацию как "бандеризацию".

При этом Вятрович утверждал, что решение о переименовании Московского проспекта в Киеве на проспект Степана Бандеры принимали киевляне.

"Не правда, что это название проспекта является навязанным сверху. В обсуждении участвовали именно киевляне, более пять тысяч человек. Могли голосовать только те, кто имеет киевскую регистрацию. А потом абсолютным большинством депутатов, которых избрали киевляне, это решение было поддержано", - сказал он.

По его словам, "Бандера, прежде всего, является символом борьбы за независимость".

"Я не говорю, что такая улица должна быть в каждом городе и мы должны повторять какой-то коммунистический опыт с улицами Ленина. Пусть действительно решают местные жители и, в первую очередь, возможно, уважают своих местных героев", - сказал он.

"Но, когда мы говорим о столице независимой Украины, мы должны почтить человека, который действительно боролся за независимость Украины и неоднократно был осужден на смертную казнь. Он погиб от рук киллера КГБ и именно поэтому стал тем символом", - добавил Вятрович.

Великой отечественной войны нет

Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирение в честь всех жертв Второй мировой войны.

9 мая будет отмечаться как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Вятрович представлял эту инициативу и заявил, что нужно лишаться "советских клише", таких как термин “Великая отечественная война”.

Во время почтения памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам Вятровича, отменяется использование советской символики.

Волынская резня и конфликт с поляками

Когда Сейм Польши проголосовал за резолюцию о геноциде поляков представителями ОУН-УПА, Вятрович заявил, что польский Сейм выразил сожаление по утраченным территориям, которые ныне являются украинскими, а не по жертвам трагедии.

Украинский историк подчеркнул, что "в годы Второй мировой значительно больше поляков, в том числе с т.н. "кресов" (т. е. востока тогдашней Польши) погибли от рук нацистов и коммунистов, но никаких резолюций по признанию этих убийств геноцидом польский парламент не рассматривал".

Польше не стоит становиться еще одним соседом Украины, который пытается диктовать ей, как относиться к своей истории и кого считать героем, говорит Вятрович.

По мнению директора Института нацпамяти, тему исторического примирения между Украиной и Польшей нужно деполитизировать.

Все, что нужно было со стороны политиков в этой сфере, уже сделано в прошлом. И каждый раз поднимать тему взаимного прощения на политическом уровне - это дискредитировать вообще саму идею примирения", - сказал он.

Вятрович напомнил, что еще в 2003 году были сделаны совместные заявления президентов обеих стран, прозвучали также соответствующие заявления парламентов.

"Сейчас я эту проблему разделил бы на два аспекта: историки должны продолжать дискуссии, пусть даже горячие, ведь даже самые горячие дискуссии приближают нас к истине, и в этом их польза. При этом общественность должна работать в контексте взаимного прощения", - подчеркнул он.

В Польше предлагают примеряться на основе правды и говорят, что от проблем нельзя убежать.

А глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский вообще считает, что восхваление лидера ОУН Степана Бандеры может создать препятствия в интеграции Украины в Европу.

"Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид в отношении поляков", - отметил Качиньский.

"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", - подчеркнул польский политик.

Праздники

Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - подчеркнул Вятрович.

По его мнению, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции. "А не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого", - добавил историк.

Вятрович напомнил, какой большой победой для Украины был отказ от 23 февраля.

Недовольные

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул предлагает уволить директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Соответствующий проект постановления он зарегистрировал в Верховной Раде.

Вилкул предлагает признать работу Вятровича неудовлетворительной и рекомендовать Кабмину его уволить.

На сайте президента Украины появилась петиция о закрытии Института национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения.

В пояснительной записке автор поясняет, что Институт национальной памяти - учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

Источник: korrespondent.net