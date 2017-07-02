Почти 100 тысяч украинцев попросились жить в Польше

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев. Это составляет 68% от общего числа обращений, пишет Польское радио со ссылкой на Управление по делам иностранцев в Варшаве.

Всего в 2016 году вид на жительство в Польше попросили 152 тысяч иностранцев, что на 30% больше, чем в 2015 году. Кроме граждан Украины, больше всего заявлений подали белорусы (4,8 тысяч), китайцы (4,7 тысяч), индусы (4,1 тысяч) и вьетнамцы (4 тысячи).

"Большая часть дел – 90% – касались выдачи видов на жительство, позволяющего находиться в Польше до трех лет. В свою очередь, разрешение на постоянное проживание в Польше попросили 8% иностранцев. В 87% случаях рассмотрение дел завершилось выдачей вида на жительство, а 9% иностранцев получили отрицательное решение, рассмотрение 4% дел было остановлено", – пишет издание.

Также в Польше зарегистрировались 10 тысяч граждан государств ЕС. Чаще всего это были граждане Германии (2,4 тыс.), Болгарии (0,8 тыс.), Румынии и Великобритании (по 0,7 тыс.).

Как сообщал Корреспондент.net, Польша готова массово пускать рабочих из Украины. Польские власти собираются преодолеть демографический кризис за счет рабочих из стран Восточной Европы.

Напомним, за три предыдущих года украинцы подали 84 тысячи заявлений на легализацию в Польше. Местные польские власти не могут справиться с рекордным наплывом иностранцев, в основном украинцев.

За шесть первых месяцев 2016 года в Польше трудоустроились 411 тысяч граждан Украины.

Источник: korrespondent.net