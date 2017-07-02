Киев тоже разжигает войну - Foreign Policy

В Украине нет "партии мира", утверждается в материале влиятельного американского журнала Foreign Policy под заголовком "Киев тоже разжигает войну на востоке Украины".

Президентство Трампа столкнулось не только с вызовами российской агрессии - но и все меньшей склонностью Киева к компромиссам, утверждает издание.

С тех пор, как осенние договоренности о разведении сил провалились, украинские войска стали чаще продвигаться вглубь "серой зоны". После чего и сепаратисты начали движение в сторону нейтральной полосы, заявляет FP.

Конфликт на востоке Украины вызван не столько международными, сколько внутренними факторами Foreign Policy

"В результате серая зона стала очагом напряженности: во многих местах на протяжении линии фронта только несколько сотен метров отделяют правительственные войска и пророссийских сепаратистов", - пишет издание о предпосылках обострения под Авдеевкой.

По мнению журнала, администрация президента Украины использовала эскалацию в АТО, чтобы напомнить Трампу цену сближения с Путиным.

Несмотря на это, напоминает FP, официальные лица США так и не связали недавнее обострение в Донбассе с действиями Кремля (имеется в виду заявление Госдепа о боях в Авдеевке, в котором РФ не упоминалась вообще - ред.).

В целом, замечает американское СМИ, украинская элита совершенно не склонна к внедрению любых вариантов урегулирования, кроме военных. В этой связи издание напоминает о разгромной критике в отношении олигарха Виктора Пинчука, который предложил ряд компромиссных инициатив.

Впрочем, по данным источников Foreign Policy в администрации Петра Порошенко, "каминг-аут" Пинчука был срежиссирован политическими консультантами, близкими к президенту Украины.

Цель акции - прощупать склонность общественного мнения к перечисленным Пинчуком компромиссам: временный отказ от Крыма, выборы в Донбассе на условиях Минска-2 и сворачивание курса на ЕС и НАТО.

Смена интонаций. Реакция США на бои в Авдеевке

В отличие от Порошенко, который пусть и негласно, но ищет основу для компромисса, неформальным главой "партии войны" журнал назвал главу СНБО Александра Турчинова, который, по мнению издания, имеет президентские амбиции.

Все это ведет к тому, что военный конфликт в Донбассе может снова разгореться, причем Вашингтон не будет вовлечен в процесс мирного урегулирования, опасается журнал.

"Конфликт на востоке Украины запутан и вызван не столько международными, сколько внутренними факторами", - резюмирует Foreign Policy.

Ранее глава украинской миссии ОБСЕ Александр Хуг обвинил обе стороны в эскалации насилия под Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net