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07. 02. 2017

Кабмин понизил соцнормативы на тепло, свет и газ

Кабинет министров Украины понизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Об этом говорится в постановлении правительства №51 от 6 февраля.

Так, Кабмин уменьшил социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

Понижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

В Кабмине отметили, что понижение соцнормативов не предусматривает перерасчет размеров нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая.

Напомним, снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий МВФ для получения Украиной следующего транша кредита.

Как сообщал Корреспондент.net, Киев ожидает транш от МВФ в начале февраля. Минфин прогнозирует получение около миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главную задачу Кабмина на 2017 год, пообещав улучшение жизни людей. Он отметил, что для Кабмина "это задача номер один".

Источник: korrespondent.net

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