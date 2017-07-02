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07. 02. 2017

На активистов Украинского выбора напали радикалы - Медведчук

 
Как сообщил Виктор Медведчук, в Николаеве 6 февраля представители Правого сектора и Азова напали на представителей общественной гуманитарной группы, собравшихся для обсуждения вопросов выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования. 
 
"Накануне проведения мероприятия его организатор ­- председатель общественной гуманитарной группы, глава Николаевского территориального совета Общественного движения Украинский выбор - Право народа, депутат областного совета Максим Невенчанный ­написал в своем Facebook: "Сейчас, пожалуй, самое время приступить к публичному обсуждению пути урегулирования ситуации на Востоке Украины. Очередное обострение конфликта, возникшего в этот раз вокруг Авдеевки, напоминает нам о том, что данную проблему нужно решать", — говорится в заявлении Медведчука.
 
"Во время сегодняшнего нападения участники мероприятия, в том числе и представитель нашего Движения, депутат областного совета Максим Невенчанный, были избиты радикалами", - уверяет Медведчук.
 
Как считает лидер движения, "политический террор в Николаеве развязан представителями "партии войны" и направлен он против инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины, политики сохранения единства и территориальной целостности страны, защиты суверенитета Украины".
 
Также в движении потребовали от Нацполиции провести расследование как этого, так и других нападений на своих представителей. 
 
Медведчук также напомнил, что 26 октября 2016 года в Николаеве также было заблокировано проведение научно-практической конференции.
 
Напомним, ранее сообщалось, что расследование нападения на офис Украинского выбора не начато.
 
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Источник: korrespondent.net

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