На активистов Украинского выбора напали радикалы - Медведчук

Как сообщил Виктор Медведчук, в Николаеве 6 февраля представители Правого сектора и Азова напали на представителей общественной гуманитарной группы, собравшихся для обсуждения вопросов выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования.

"Накануне проведения мероприятия его организатор ­- председатель общественной гуманитарной группы, глава Николаевского территориального совета Общественного движения Украинский выбор - Право народа, депутат областного совета Максим Невенчанный ­написал в своем Facebook: "Сейчас, пожалуй, самое время приступить к публичному обсуждению пути урегулирования ситуации на Востоке Украины. Очередное обострение конфликта, возникшего в этот раз вокруг Авдеевки, напоминает нам о том, что данную проблему нужно решать", — говорится в заявлении Медведчука.

"Во время сегодняшнего нападения участники мероприятия, в том числе и представитель нашего Движения, депутат областного совета Максим Невенчанный, были избиты радикалами", - уверяет Медведчук.

Как считает лидер движения, "политический террор в Николаеве развязан представителями "партии войны" и направлен он против инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины, политики сохранения единства и территориальной целостности страны, защиты суверенитета Украины".

Также в движении потребовали от Нацполиции провести расследование как этого, так и других нападений на своих представителей.

Медведчук также напомнил, что 26 октября 2016 года в Николаеве также было заблокировано проведение научно-практической конференции. Напомним, ранее сообщалось, что расследование нападения на офис Украинского выбора не начато. Медведчук: Ситуация в Авдеевке – итог невыполнения Минска

Источник: korrespondent.net