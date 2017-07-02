АМКУ отменил итоги конкурса по продаже билетов на Евровидение

Антимонопольный комитет Украины обязал Национальную телекомпанию Украины (НТКУ) отменить процедуру закупки услуг по продаже билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017.
Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
"Предложение победителя ЧП В Тикет не соответствовало требованиям документации и должно было быть отклонено заказчиком", – сообщила Загребельская на своей странице в Facebook.
В АМКУ пришли к выводу, что НТКУ "допустила дискриминационный подход при рассмотрении и оценке предложений".
При этом Загребельская отметила, что предложение фирмы Маэстро тикет систем не соответствовало требованиям документации и было правомерно отклонено заказчиком.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее стала известна стоимость билетов на Евровидение в Украине – от 40 до 200 евро.
Напомним, что в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины, по итогам которого определились два финалиста.
Источник: korrespondent.net
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