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07. 02. 2017

АМКУ отменил итоги конкурса по продаже билетов на Евровидение

Антимонопольный комитет Украины обязал Национальную телекомпанию Украины (НТКУ) отменить процедуру закупки услуг по продаже билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Предложение победителя ЧП В Тикет не соответствовало требованиям документации и должно было быть отклонено заказчиком", – сообщила Загребельская на своей странице в Facebook.

В АМКУ пришли к выводу, что НТКУ "допустила дискриминационный подход при рассмотрении и оценке предложений".

При этом Загребельская отметила, что предложение фирмы Маэстро тикет систем не соответствовало требованиям документации и было правомерно отклонено заказчиком.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стала известна стоимость билетов на Евровидение в Украине – от 40 до 200 евро.

Напомним, что в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины, по итогам которого определились два финалиста.

Источник: korrespondent.net

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