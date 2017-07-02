В Кропивницком задержали военного с взрывчаткой из АТО

В Кропивницком изъяли у военнослужащего взрывчатку, завезенную из района АТО. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины вторник, 7 февраля.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4, 15 электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, 21 минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти 200 патронов различного калибра и др.

По предварительным данным, военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения антитеррористической операции.

Недавно в метро Киева задержали военного с тротилом и гранатой.

Источник: korrespondent.net