МИД Польши исключил отмену санкций против РФ

Евросоюз не рассматривает отмену санкций против России, поскольку Минские соглашения не реализуются. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.

"Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас Минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", – сказал Ващиковский в Брюсселе, где проходила встреча министров иностранных дел стран ЕС.

По словам Ващиковского, вопрос отмены санкций вообще "вне дискуссии".

Он признал, что в кулуарах встречи министры стран ЕС обсуждали то, может ли усиление боевых действий на Донбассе быть своеобразной проверкой для новой администрации в США.

"Ответа на это нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что отсутствие реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", – сказал Ващиковский.

Как сообщал Коррепондент.net, в Евросоюзе изучают возможность продления санкций против России. По информации Bloomberg, ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения санкций против РФ.

Источник: korrespondent.net