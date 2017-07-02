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07. 02. 2017

Савченко: Россия боится, что Украина нападет

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Россия стягивает вооружение на Донбасс не потому, что готовится напасть, а потому, что боится нападения Украины.

"То, что происходит сейчас и с одной и с другой стороны, это все-таки не было запланировано. И российская техника подтягивается скорее не для того, чтобы нападать, а потому что они боятся, что нападем мы. Это, знаете, такое сдерживание, эскалация, когда они собирают войска, но рано или поздно какая-то одна пуля даст толчок", - сказала Савченко в эфире телеканала 112 Украина.

Ранее сегодня Савченко не пустили в Виннице на оружейный завод.

Также отметим, что в сети обсуждают фото-компромат на Савченко.

Источник: korrespondent.net

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