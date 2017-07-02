Онищенко обещает скоро опубликовать свои записи

Народный депутат Александр Онищенко готов предоставить записи с фактами коррупции президента Украины Петра Порошенко, но сделает он это после итоговой пресс-конференции главы государства. Об этом политик заявил в интервью Апострофу.

"Я жду президента, когда он лично скажет, что у меня нет пленок, и что он этого не делал. Он же должен сказать прессе, что это все вранье. Все ждем от него итоговую пресс-конференцию. Наверняка журналисты зададут ему вопрос: "А что, вы занимались коррупцией?". Я жду, когда он скажет, что он этого не делал", – сказал Онищенко.

По словам нардепа, НАБУ никак не отреагировало на его свидетельства о главе фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко и по Центрэнерго.

"Об этом знают все. Кононенко хотя бы вызвали, допросили? Теперь понимаете, какое у нас НАБУ? Я дал платежки по 12 млн – серьезная сумма. Пусть возбудят дело, как переводились деньги. Кто переводил, откуда. Тем более эта сумма переводилась на подкуп депутатов, на другие коррупционные действия Порошенко. Хоть бы кто-то возбудил какое-то производство, начал проверять факты", – сказал Онищенко.

Он утверждает, что в Украине не осталось сфер, которые не находились бы под контролем Петра Порошенко.

"У него (Порошенко – ред.) сидит Гонтарева в Нацбанке, которая отслеживает все потоки, кто где зарабатывает. Он смотрит, если какая-то компания новая зарабатывает, то он сразу же туда отправляет своих "цепных псов" в виде Генеральной прокуратуры и СБУ, чтобы создать проблемы этой компании", – резюмировал Онищенко.

Как сообщал Корреспондент.net, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Ранее в НАБУ заявили, что пять фигурантов дела Онищенко признали вину.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Петра Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

Источник: korrespondent.net