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07. 02. 2017

Пентагон попросил увеличить военный бюджет на 30 миллиардов

В США новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов, передает AP со ссылкой на документ.

По данным агентства, эти деньги Пентагон намерен потратить на новые новую бронетехнику, реактивные истребители и улучшение подготовки военнослужащих.

Глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса республиканец Мэк Торнберри заявил, что в Конгрессе поддерживают предложение Пентагона.

По его словам, большинство членов конгресса считают, что расходы на оборону были сокращены слишком сильно.

Отметим, на днях СМИ сообщили, что большинство истребителей США не могут летать. Главной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт.

Ранее новый глава Пентагона пообещал усилить альянсы с союзниками США и разумно тратить деньги на оборону страны.

Источник: korrespondent.net

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