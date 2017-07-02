Трамп: Путина не знаю, в России дел не имею

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знаком с российским коллегой Владимиром Путиным и не заключал сделки в России.
Об этом миллиардер написал в своих аккаунтах в Twitter и Facebook.
"Я не знаю Путина, не имею никаких сделок в России, а мои ненавистники с ума сходят. Тем временем Обама может заключать сделки с Ираном, государством номер 1 в отношении проблемы терроризма, без препятствий", - подчеркнул Трамп.
I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017
Напомним, ранее Трамп назвал Иран террористиской страной номер 1.
А сегодня Трамп заявил, что не знает точно, контролирует ли Россия ЛДНР.
Источник: korrespondent.net
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