Власти США аннулировали визу Ляшко

Народному депутату Украины Олегу Ляшко аннулировали долгосрочную визу США. Об этом лидер Радикальной партии сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", – пожаловался Ляшко.
Он связал "это беспрецендентное решение" с требованием Радикальной партии к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.
"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу", – написал депутат.
Ляшко выразил убеждение, что приедет в США тогда, когда станет президентом Украины.
"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь", – отметил нардеп.
Как сообщал Корреспондент.net, некоторых нардепов не пустили в США на инаугурацию Дональда Трампа. По информации депутата Борислава Березы, американское посольство в Украине отказало политикам в визах.
Ляшко купил особняк и землю под Киевом за 15 миллионов
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-