Власти США аннулировали визу Ляшко

Народному депутату Украины Олегу Ляшко аннулировали долгосрочную визу США. Об этом лидер Радикальной партии сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", – пожаловался Ляшко.

Он связал "это беспрецендентное решение" с требованием Радикальной партии к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.

"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу", – написал депутат.

Ляшко выразил убеждение, что приедет в США тогда, когда станет президентом Украины.

"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь", – отметил нардеп.

Как сообщал Корреспондент.net, некоторых нардепов не пустили в США на инаугурацию Дональда Трампа. По информации депутата Борислава Березы, американское посольство в Украине отказало политикам в визах.

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Источник: korrespondent.net