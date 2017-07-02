Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 18:47
-11°C
Завтра -11°C
-11°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
07. 02. 2017

Американский ракетный крейсер прибыл в Литву

В литовскую Клайпеду прибыл ракетный крейсер США USS Hue City класса Тикондерога. Об этом сообщается на странице посольства США в Литве в Facebook.

"Основная цель визита – укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.

Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось. Представитель по связям с общественностью посольства США Ева Лабанаускайте сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.

По ее словам, американские моряки встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе американский ракетный крейсер такого же класса USS Antietam сел на мель вблизи побережья Японии. Тогда в результате инцидента в море вылилось более четырех тонн гидравлического масла. Крейсер отбуксировали в ближайший порт.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.