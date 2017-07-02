Американский ракетный крейсер прибыл в Литву

В литовскую Клайпеду прибыл ракетный крейсер США USS Hue City класса Тикондерога. Об этом сообщается на странице посольства США в Литве в Facebook.
"Основная цель визита – укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.
Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось. Представитель по связям с общественностью посольства США Ева Лабанаускайте сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.
По ее словам, американские моряки встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе американский ракетный крейсер такого же класса USS Antietam сел на мель вблизи побережья Японии. Тогда в результате инцидента в море вылилось более четырех тонн гидравлического масла. Крейсер отбуксировали в ближайший порт.
Источник: korrespondent.net
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