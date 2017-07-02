Выборы с военными РФ. Посол Германии о Донбассе

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель стал главным ньюсмейкером дня благодаря своему заявлению о выборах на Донбассе.

По словам посла, отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе.

Такое заявление вызвало возмущение украинской власти.

В Раде подготовили специальное заявление по этому поводу, а самого посла вызвали в МИД.

Корреспондент.net собрал информацию о новом скандале вокруг выборов на Донбассе.

О чем говорит посол

Райхель подчеркнул, что выборы должны состояться в условиях, отвечающих европейским стандартам, и поэтому безопасность является одним из ключевых условий.

"Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - заявил Райхель.

"Я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", - добавил он.

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в ГДР, которые произошли за присутствия Западной группы советских войск и при коммунистическом режиме, который на то время существовал в восточной Германии.

"Я конечно же не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентична, я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными", - отметил дипломат.

В то же время, по словам посла, невозможно настаивать на том, чтобы Россия первой выполнила все зависящие от нее требования для того чтобы провести выборы.

Реакция Рады

Парламентские фракции БПП и "Народного фронта" требуют объяснений от германского посла из-за его заявления относительно Донбасса и призывают бойкотировать во вторник прием у посла по случаю 25-летия дипломатических отношений.

Об этом выступая с трибуны в окружении депутатов Верховной Рады заявила народный депутат Анна Гопко.

"Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск", - заявила Гопко.

Она отметила, что такое заявление посла противоречит официальной позиции Германии и усилиям канцлера Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе, а также минским договоренностям.

"Мы приглашаем посла поехать в Авдеевку и увидеть реальную ситуацию. Увидим, какова тогда будет его позиция относительно выборов на Донбассе в присутствии российских войск", - заявила Гопко.

Она сообщила, что в среду посол Германии пригласил на прием по случаю 25-летия открытия посольства Германии в Украине многих народных депутатов.

"Мы призываем бойкотировать прием у посла", - сказала Гопко.

"Позиция парламента очень четкая – никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока Украина не возьмет под контроль украинско-российскую границу", - подчеркнула депутат.

Действия МИДа

Министерство иностранных дел пригласило посла Германии для объяснений в связи с его заявлениями по поводу выборов на Донбассе.

По данным СМИ, с послом поручено встретиться директору политического департамента Алексею Макееву.

В министерстве выражают недоумение по поводу того, что заявления, которые расходятся с публичной позицией Берлина, звучат от Эрнста Райхеля не впервые.

Министр иностранных дел Павел Климкин уже прокомментировал предложение немецкого посла Эрнста Райхеля провести выборы на Донбассе в присутствии российских войск.

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 февраля 2017 г.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов хватит!" – написал он.

Личное мнение посла

Вряд ли за заявлением посла Германии стоит официальная позиция всей страны. Такое мнение Корреспондент.net выразили эксперты.

В частности, как сказал эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров, Райхель озвучил пока лишь свое мнение.

«Это – неофициальная позиция. Его мнение, как аналитика и дипломата, что теоретически это возможно. Официального заявления по этому вопросу пока не было», - отметил Бузаров.

Вместе с тем, если брать общую позицию, то риторика Европы по отношению к Украине начала меняться.

«Она меняется в сторону нейтральной. Как бы есть стороны конфликта, вот пусть сами и разбираются», - подчеркнул он.

У политолога Олеси Яхно-Белковской – иное мнение.

«Официальная позиция Германии такая же, как и была раньше. Она неоднократно подтверждена и на уровне ЕС, и на уровне европейских государств, и даже на уровне США», - сказала Яхно-Белковская.

По словам эксперта, санкции, которые были продлены, это как инструмент принуждения к четкому плану, прописанному в минских соглашениях.

«Это означает, что не Украина, а Россия должна сделать первый шаг чтобы ввести этот регион в мирное русло. Это даже не вопрос политики, это вопрос безопасности. Проведение выборов там небезопасно, даже не для Украины, а для тех жителей, которые там проживают», - отметила она.

И добавила, что разговоры о том, что кто-то по этому вопросу сможет договориться за спиной Украины, являются несостоятельными.

«Может, быть в вопросах экономики и поменяется риторика. Но предмета, что можно договориться за спиной Украины США и России, или Европы и России, на сегодня нет. Наоборот, были выделены деньги на борьбу с тем, что Россия может вмешаться в избирательный процесс в европейский странах», - подчеркнула она.

Источник: korrespondent.net