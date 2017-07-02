Мэру Перемышля прислали письмо с извинениями – СМИ

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прислал письмо с извинениями мэру польского города Перемышль Роберту Хоме и подтвердил отмену запрета на въезд в страну. Об этом заявил спикер мэра Витольд Волчек, передает Польское радио.
"В связи с этим прошу принять выражения сожаления и извинения за неудобства, возникшие в ходе поездки господина мэра в Украину 17 января 2017 года", – говорится в тексте письма, которое посол направил Хоме.
В документе Дещица отметил, что ожидает дальнейшего сотрудничества для "добрососедских и партнерских польско-украинских отношений в духе дружбы, взаимоуважения, что является общим благом и государственным интересом наших государств и обществ".
Также сообщается, что ранее Хома выразил сожаление, что до сих пор не получил никакого официального подтверждения о том, что запрет въезда в Украину для него отменен.
"Учитывая то, насколько это важно для польско-украинских отношений, считаю, что это должно быть сделано быстро", – отметил он.
Как сообщал Корреспондент.net, 18 января мэру Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали "Смерть украинцам". При этом сам Роберт Хома назвал этот выкрик "позорным".
МИД Польши потребовал снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями".
СБУ сняла запрет на въезд Роберту Хоме 27 января.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-