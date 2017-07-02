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07. 02. 2017

В Тернополе женщина с пакетом денег замерзла на улице

 
В Тернополе утром обнаружили женщину 1927 года рождения, которая умерла от общего переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Тернопольской области.
 
На руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый пакет с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела 11 тыс 600 гривен.
 
По словам следователя, женщина жила одна, но имеет дочь и сына. Они периодически навещали мать, потому что она иногда теряла память и "начинала блудить".
 
"По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион", - сообщил следователь.
 
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пограничник умер от переохлаждения.
 
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Источник: korrespondent.net

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