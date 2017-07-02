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07. 02. 2017

В Сеть выложили видео боя под Авдеевкой

 
Рядом с Авдеевкой между бойцами ВСУ и сепаратистами ДНР завязался бой. Видео боя обнародовало Радио Свобода.
 
Как отмечается, сепаратисты применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. Впоследствии задействовали артиллерию.
 
"Украинские военнослужащие 39-го отдельного мотопехотного батальона в составе 72-й механизированной бригады дали ответ с имеющейся оружия. Обстрелы позиций военных продолжались до ночи по всей линии обороны вблизи Авдеевки", - отмечается в сообщении к видео.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что украинские позиции за прошедшие сутки обстреляли 78 раз. В результате ранения получил один украинский военный.
Красногоровку обстреляли из минометов и танков
 

Источник: korrespondent.net

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