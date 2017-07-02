СБУ задержала информатора ДНР

Сотрудники СБУ задержали информатора ДНР, который действовал в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, он собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, а также места их дислокации и перемещения боевой техники.

Данные информатор передавал сепаратистам, которые использовали ее для обстрелов сил АТО.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, а именно создание террористической группы или террористической организации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что два жителя Славянска получили по пять лет за пропаганду ЛДНР.

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Источник: korrespondent.net