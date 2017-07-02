В столице Афганистана прогремел взрыв, более 20 погибших

Возле зания Верховного суда в Кабуле от взрыва погибло минимум 20 человек, еще 45 получили ранения.

Взрыв произошел в центре Кабула на парковке Верховного суда, сообщает Reuters. По данным Министерства здравоохранения страны погибло по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения. Всех пострадавших уже доставили в больницы.

По сообщениям полицейских, атака смертника была направлена на сотрудников суда, которые покидали помещение после окончания рабочего дня.

"Когда я услышал взрыв, то помчался к парковке Верховного суда, чтобы найти своего брата, который работает там", - отметил один из свидетелей. Журналисты агентства также видели пятна крови у здания суда и большое скопление машин скорой помощи, развозящих раненных с места происшествия.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане при взрыве погибли семеро, в том числе и дети.

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Источник: korrespondent.net