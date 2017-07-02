Посол ФРГ отменил пресс-конференцию из-за скандала

Немецкое посольство в Украине отменило запланированную пресс-конференцию с послом Эрнстом Райхелем, которая должна была состояться сегодня вечером, сообщает Европейская правда.

Общение с прессой было намечено перед началом торжественного приема по случаю 25-летия работы диппредставительства в Украине.

"Прием состоится, как и планировалось, однако пресс-конференции не будет", - сказали в посольстве.

Напомним, Райхель угодил в дипломатический скандал, заявив, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.

После этого МИД вызвал посла Германии "на ковер".

Источник: korrespondent.net