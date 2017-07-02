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07. 02. 2017

Рада призвала мир осудить Россию за Авдеевку

Верховная Рада Украины призвала парламенты иностранных государств и международные организации осудить эскалацию вооруженной агрессии России против Украины.

Соответствующий проект постановления поддержали 258 депутатов.

В тексте постановления говорится о призыве к парламентам стран мира и международных организаций принять меры, направленные на предупреждение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии России против Украины и ее прекращение.

Также в тексте говорится о призыве к ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в Авдеевке.

Напомним, в последнюю неделю на Донбассе обострение. Кроме боев под Авдеевкой, "горячо" и возле Мариуполя.

Источник: korrespondent.net

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