Рада призвала мир осудить Россию за Авдеевку

Верховная Рада Украины призвала парламенты иностранных государств и международные организации осудить эскалацию вооруженной агрессии России против Украины.

Соответствующий проект постановления поддержали 258 депутатов.

В тексте постановления говорится о призыве к парламентам стран мира и международных организаций принять меры, направленные на предупреждение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии России против Украины и ее прекращение.

Также в тексте говорится о призыве к ОБСЕ способствовать соблюдению Россией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в Авдеевке.

Напомним, в последнюю неделю на Донбассе обострение. Кроме боев под Авдеевкой, "горячо" и возле Мариуполя.

Источник: korrespondent.net