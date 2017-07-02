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07. 02. 2017

Задержание и арест судей в Украине упростили

 
Согласие на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом будет рассматриваться Советом не позднее, чем через пять дней со дня его получения. Такое изменение внесли в регламент Высшего совета правосудия Украины (ВСПУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСПУ.
 
Представление о даче согласия на содержание под стражей или арестом в отношении судьи, который задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, рассматривается безотлагательно после поступления представления в пределах сроков, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.
 
По словам главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, представления Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут рассматриваться немедленно, а при необходимости - в выходные или праздничные дни.
 
Кроме того, изменения в регламент Совета позволяют суду, со своей стороны, рассмотреть этот вопрос в срок, предусмотренный УПК, то есть в течение 72 часов с момента задержания лица.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Высший совет правосудия отстранил судью Емельянова.
 
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Источник: korrespondent.net

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