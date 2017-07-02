Молодые авиаторы Украины продолжают борьбу за поездку в Париж и Диснейленд

3 000 студентов из 32 вузов и колледжей решали задания по авиационному и техническому английскому языку, который признан Международным в мировой авиации. Результаты тестирования станут известны через несколько недель. В третьем туре – во время проверки общих знаний по теории и истории авиации – окажутся 1 500 ребят.

Президент благотворительного фонда Борис Колесников уверен, что у молодых авиаторов хороший уровень владения иностранным языком, и они успешно справились с заданиями от экспертного совета. «Второй этап самый волнующий – инженерный английский, без знания которого сегодня нельзя говорить о больших достижениях каждого юного специалиста ни в области авиации, ни в области инженерного искусства. Искренне надеюсь, что окончив свои вузы, ребята принесут успех нашей стране и себе лично», – отметил Борис Колесников.

Сами конкурсанты уверяют: тестирование по техническому английскому и презентация собственного проекта в финале – самые важные этапы «Авиатора». К ним ребята подходят со всей ответственностью. «После оглашения результатов первого тура стал ходить к репетитору и подтягивать свой авиационный английский. Есть огромное желание стать одним из сотни победителей конкурса и попасть на Ле Бурже, поэтому преодолеваю все препятствия на пути к своей цели», – рассказал студент Национального аэрокосмического университета им. Н. Жуковского «Харьковский авиационный институт» Вадим Шелюжак.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует проект «Авиатор» уже шестой раз. В этом году в нем приняли участие 6 500 студентов из 44 вузов и колледжей Украины, а конкурс закрепил за собой звание самого популярного образовательного проекта в стране.

«Авиатор» длится полгода, состоит из пяти этапов. Конкурсанты борются за поездку на Международный ависалон Ле Бурже в столицу Франции. Сто победителей конкурса отправятся туда уже в июне. Студентов ожидает приятный сюрприз: кроме посещения крупнейшего в мире форума их ожидает также посещение Диснейленда.





Источник: korrespondent.net