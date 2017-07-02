США планируют пересмотреть ядерную доктрину

"Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины", - сказал он.
По словам генерала, новая команда по вопросам национальной безопасности "бросает свежий взгляд" на многие вопросы, включая применение ядерного оружия.
Недавно американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США.
Также сообщалось, что США изучают, сможет ли руководство России выжить при ядерном ударе.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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