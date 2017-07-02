Путин ратифицировал соглашение по Турецкому потоку

Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода Турецкий поток, говорится на сайте интернет-портал правовой информации РФ.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о Турецком потоке, предусматривающий строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря, в начале декабря.

Первая ветка будет для поставок на турецкий рынок, вторая – для транзита в Европу.

При этом сроки строительства Турецкого потока синхронизированы с окончанием контракта на транзит газа через Украину. Предполагается, что проект закончат в декабре 2019 года.

Также сообщалось, что в Турецкий поток вложат семь миллиардов евро.

Источник: korrespondent.net