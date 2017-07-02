Москва: Киев не получил поддержки в Совбезе ООН

Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не получила поддержки стран-членов Совета Безопасности ООН на заседании по поводу ситуации в районе Авдеевки, передает RT.

"Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что минские договорённости должны быть выполнены", - утверждает Чуркин.

По его словам, Украина не получила выгоды от проведения встречи. Напомним, 2 февраля сообщалось, что Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе. Ситуацию в Авдеевке Совет Безопасности ООН обсудил в ходе закрытых консультаций.

Источник: korrespondent.net