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07. 02. 2017

Москва: Киев не получил поддержки в Совбезе ООН

Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Украина не получила поддержки стран-членов Совета Безопасности ООН на заседании по поводу ситуации в районе Авдеевки, передает RT.

"Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что минские договорённости должны быть выполнены", - утверждает Чуркин.

По его словам, Украина не получила выгоды от проведения встречи.

Напомним, 2 февраля сообщалось, что Совбез ООН призвал прекратить бои на Донбассе. Ситуацию в Авдеевке Совет Безопасности ООН обсудил в ходе закрытых консультаций.

Источник: korrespondent.net

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