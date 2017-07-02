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07. 02. 2017

Парламент Шотландии проголосовал против Brexit

Парламент Шотландии проголосовал против предложенного премьером-министром Великобритании Терезой Мэй плана по выходу страны из ЕС, передает BBC, отмечая, что это решение не будет иметь серьезных юридических последствий.
 
Против Brexit проголосовали 90 парламентариев, а поддержали его только 34.

Представитель шотландской национальной партии (SNP) и министр Шотландии по Brexit Майкл Рассел подчеркнул важность проведенного голосования.
 
"Это голосование более чем символично. Это важная проверка того, может ли быть услышан голос Шотландии, учитываются ли наши интересы в политике Великобритании", — заявил он.
 
По его словам, Шотландия должна выработать компромисс, который позволит ей остаться в составе единого рынка с ЕС, даже если остальная Великобритания его покинет.

Отметим, в конце января Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска официальной процедуры выхода из ЕС, правительство Великобритании не обязано согласовывать решение с региональными парламентами.
 
Напомним, Британия начнет выход из ЕС весной, несмотря на необходимость получения согласия парламента.

Источник: korrespondent.net

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